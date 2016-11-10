Голову сільради спіймали на хабарі на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці спіймали на хабарі голову однієї з сільських рад Сумського району. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Правоохоронцями встановлено, що голова однієї з сільських рад Сумського району вимагав від фізичної особи неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. грн. за сприяння у виділенні земельної ділянки.
У четвер, 10 листопада, правоохоронці затримали посадовця безпосередньо після отримання вказаної суми.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) КК України.
На даний час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про затримання зазначеної особи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.