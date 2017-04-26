Председатель-взяточника и предпринимателя-посредника задержали в Кировоградской обл.
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники управления Департамента защиты экономики Нацполиции Украины совместно с прокуратурой задержали предпринимателя-посредника вместе с поселковым головой на Кировоградской обл. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает УНН.
“Взятку требовали за предоставление в аренду земельного участка площадью 84 га. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в преступной схеме задействованы два фигуранта. Предприниматель по предварительному сговору с одним из поселковых голов требовали „благодарность“ за положительное решение сессии поселкового совета о предоставлении в аренду земельного участка ”, - сообщили в полиции.
Предприниматель получил 35 тыс. неправомерной выгоды, которыми успел поделиться с поселковым головой. В настоящее время продолжаются процессуальные действия.
Напомним, 26 апреля УНН сообщал, что следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке, будут судить .