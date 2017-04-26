Председатель-взяточника и предпринимателя-посредника задержали в Кировоградской обл.

“Взятку требовали за предоставление в аренду земельного участка площадью 84 га. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в преступной схеме задействованы два фигуранта. Предприниматель по предварительному сговору с одним из поселковых голов требовали „благодарность“ за положительное решение сессии поселкового совета о предоставлении в аренду земельного участка ”, - сообщили в полиции.

Предприниматель получил 35 тыс. неправомерной выгоды, которыми успел поделиться с поселковым головой. В настоящее время продолжаются процессуальные действия.

Напомним, 26 апреля УНН сообщал, что следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке, будут судить .