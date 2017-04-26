Голову-хабарника та підприємця-посередника затримали на Кіровоградщині

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Працівники управління Департаменту захисту економіки Нацполіції України спільно з прокуратурою затримали підприємця-посередника разом з селищним головою на Кіровоградщині. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції України, повідомляє УНН.

“Хабар вимагали за надання в оренду земельної ділянки площею 84 га. В межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що у злочинній схемі задіяні два фігуранта. Підприємець за попередньою змовою з одним із селищних голів вимагали „подяку“ за позитивне рішення сесії селищної ради щодо надання в оренду земельної ділянки”, — повідомили у поліції.

Підприємець одержав 35 тис.грн неправомірної вигоди, якими встиг поділитися з селищним головою. На даний час тривають процесуальні дії.

Нагадаємо, 26 квітня УНН повідомляв, що слідчого прокуратури Київщини та адвоката, викритих на хабарі, судитимуть.

Українські Національні Новини

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