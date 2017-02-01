Председателем жюри Каннского кинофестиваля стал испанский режиссер П.Альмодовар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Официальный сайт Каннского кинофестиваля (festival de cannes) опубликовал имя председателя международного жюри: судить конкурс главного киносмотра Европы будет знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар. Кто станет его коллегами по жюри, мы узнаем в апреле, передает УНН.
Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года.
Фильмы П.Альмодовара пять раз участвовали в конкурсе Каннского кинофестиваля: на Лазурном берегу П.Альмодовар, в частности, получал призы, как лучший режиссер за фильм "Все о моей матери" (1999) и за лучший сценарий к картине "Возвращение" (2006).
"Я благодарен, рад и немного ошеломлен приглашением возглавить жюри. Мне хорошо известна ответственность, которая лежит на голове жюри, и я надеюсь, что справлюсь с этой работой ", - написал П.Альмодовар.