Председателем жюри Каннского кинофестиваля стал испанский режиссер П.Альмодовар

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года.

Фильмы П.Альмодовара пять раз участвовали в конкурсе Каннского кинофестиваля: на Лазурном берегу П.Альмодовар, в частности, получал призы, как лучший режиссер за фильм "Все о моей матери" (1999) и за лучший сценарий к картине "Возвращение" (2006).

"Я благодарен, рад и немного ошеломлен приглашением возглавить жюри. Мне хорошо известна ответственность, которая лежит на голове жюри, и я надеюсь, что справлюсь с этой работой ", - написал П.Альмодовар.