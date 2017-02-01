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Головою журі Каннського кінофестивалю став іспанський режисер П.Альмодовар

Головою журі Каннського кінофестивалю став іспанський режисер П.Альмодовар

Київ • УНН

 • 7712 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Офіційний сайт Каннського кінофестивалю (festival de cannes) опублікував ім’я голови міжнародного журі: судити конкурс головного кіноогляду Європи буде знаменитий іспанський режисер Педро Альмодовар. Хто стане його колегами по журі, ми дізнаємося в квітні, передає УНН.

Ювілейний 70-й Каннський кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня 2017 року.

Фільми П.Альмодовара п’ять разів брали участь в конкурсі Каннського кінофестивалю: на Лазурному березі П.Альмодовара, зокрема, отримував призи, як кращий режисер за фільм “Все про мою матір” (1999) і за кращий сценарій до картини “Повернення” (2006).

“Я вдячний, втішений і трохи приголомшений запрошенням очолити журі. Мені добре відома відповідальність, яка лежить на голові журі, і я сподіваюся, що впораюся з цією роботою,” — написав П.Альмодовар.

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