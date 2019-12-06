Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет украшена через 5-6 дней, а украшение самой площади планируют завершить 10 декабря. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.
"Вчера начали, уже повесили только часть игрушек, а теперь будем вешать разные маленькие, потом будем вокруг елки устанавливать декорации "Четыре королевства". Она будет готова через 5-6 дней, не раньше", - отметил он.
"Площадь (Софийскую - ред.) также вчера-позавчера начали украшать, до 10 числа планируем завершить", - добавил Добруцкий.
Напомним, большинство киевлян выступили против цельной новогодней елки из-за нежелания спиливать дерево.
Для монтажа главной новогодней елки должны были привезти 400 сосен. Монтаж главной новогодней елки на Софийской площади почили еще в конце ноября.
Как сообщал УНН, в этом году тематика праздничного оформления Софийской площади будет посвящена сказке "Щелкунчик".
На День Святого Николая в Киеве засветятся все новогодние елки.