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Для головної новорічної ялинки у столицю привезуть 400 сосен

Для головної новорічної ялинки у столицю привезуть 400 сосен

Київ • УНН

 • 13868 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Для монтажу головної новорічної ялинки, яка розташовуватиметься на Софійській площі у Києві, привезуть 400 сосен. Про це кореспонденту УНН повідомили у ДП "Радомишльське лісомисливське господарство".

"Було замовлення на 400 сосен різних розмірів: від 1 до 4 метрів. У четвер-п’ятницю сосни планується відправити до Києва", - розповіли на підприємстві.

Нагадаємо, більшість киян виступають проти цільної новорічної ялинки через небажання спилювати дерево.

Як повідомляв УНН, цього року тематика святкового оформлення Софійської площі, де встановлять новорічну ялинку, буде присвячена казці "Лускунчик". 

Також повідомлялося, що монтаж головної новорічної ялинки в Києві розпочнеться 5 грудня. 

На День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.

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