Головну ялинку країни обіцяють повністю прикрасити через п'ять-шість днів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головна ялинка країни на Софійської площі у Києві буде прикрашена через 5-6 днів, а прикрашення самої площі планують завершити 10 грудня. Про це у коментарі кореспонденту УНН розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький.
"Вчора почали, вже повісили лише частину іграшок, а тепер будемо вішати різні маленькі, потім будемо навкруги ялинки встановлювати декорації "Чотири королівства". Вона буде готова через 5-6 днів, не раніше", - зазначив він.
"Площу (Софійську - ред.) також вчора-позавчора почали прикрашати, до 10 числа плануємо завершити", - додав Добруцький.
Нагадаємо, більшість киян виступили проти цільної новорічної ялинки через небажання спилювати дерево.
Для монтажу головної новорічної ялинки мали привезти 400 сосен. Монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі почили ще наприкінці листопада.
Як повідомляв УНН, цього року тематика святкового оформлення Софійської площі буде присвячена казці "Лускунчик".
На День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки.