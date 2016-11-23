Главной идеей концепции устава Киева является муниципальное управление
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главным принципом концепции нового устава Киева является идея муниципальных прав человека и управления. Об этом во время презентации концепции нового устава Киева сообщил научный сотрудник отдела конституционного права и местного самоуправления Института государства и права им. В.Корецкого НАН Украины Александр Батанов, передает корреспондент УНН.
"Сердцевиной будущего проекта устава является идея муниципальных прав человека, муниципального управления", - подчеркнул А.Батанов.
Также, ученый Николай Пухтинский добавил, что действующая система муниципальных прав управления не соответствует европейским положениям и нуждается в изменениях.