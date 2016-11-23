Головною ідеєю концепції статуту Києва є муніципальне управління

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Головним принципом концепції нового статуту Києва є ідея муніципальних прав людини та управління. Про це під час презентації концепції нового статуту Києва повідомив науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.Корецького НАН України Олександр Батанов, передає кореспондент УНН.