Главного кандидата в монополисты лотерейного рынка уличили в организации запрещенных азартных игр

В ходе досудебного расследования уголовного производства № 12015030010003915 проведен ряд обысков по трем адресам. Установлено, что подозреваемые в занятии игорным бизнесом обустроили нежилые помещения специальным программным обеспечением, что предоставило доступ к азартным играм.

По данным правоохранителей, схема действовала так: игрок передавал администратору игорного заведения "УНЛ" произвольную сумму денег (от 50 грн), которые зачислялись на специальную магнитную карточку, которая затем использовалась для осуществления ставок на компьютерных симуляторах игровых автоматов.

"Во время санкционированных обысков в указанных игорных заведениях обнаружена и изъята документация, в соответствии с которой по указанным адресам осуществляется распространение государственных лотерей оператором предприятия со 100% иностранными инвестициями "Украинская Национальная Лотерея" при посредничестве ТОО "Империя Лото".

В результате проведенных следственных действий к материалам указанного уголовного производства добавлены чеки, в соответствии с которыми по указанным адресам осуществлялось разыгрывание лотерей, в частности, лотереи под названием "Золотой кубок", сведения о которой отсутствуют в Едином реестре государственных лотерей на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Таким образом, указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможном занятии игорным бизнесом лицами-распространителями государственных лотерей оператора, предприятия со 100% иностранными инвестициями "Украинская Национальная Лотерея", который будет подтверждаться отсутствием отражения в налоговом учете общества сведений о хозяйственных операциях по распространению лотерей под названием "Золотой кубок", сведения о которых отсутствуют в Едином реестре государственных лотерей", - говорится в судебных материалах.

Напомним, "УНЛ" и ранее уличали в организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов, однако комплексной проверки приближенной к власти компании удалось избежать.

Между тем, Минфин хочет сделать "УНЛ" монополистом лотерейного рынка, вытеснив оттуда других участников. В частности, в мае прошлого года он разработал новый проект лицензирования лотерей, по которому получить лицензию сможет только упомянутая компания. Несмотря на то, что проект отклонен рядом государственных органов, в частности Нацбанком, Госказначейством, Регуляторной службой и АМКУ, первый вице-премьер Степан Кубив настаивает на его принятии.

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