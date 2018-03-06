Головного кандидата у монополісти лотерейного ринку викрили в організації заборонених азартних ігор

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015030010003915 проведено низку обшуків за трьома адресами. Встановлено, що підозрювані у зайнятті гральним бізнесом облаштували нежитлові приміщення спеціальним програмним забезпеченням, що надавало доступ до азартних ігор.

За даними правоохоронців, схема діяла так: гравець передавав адміністратору грального закладу “УНЛ” довільну суму грошей (від 50 грн), які зараховувалися на спеціальну магнітну картку, яка потім використовувалась для здійснення ставок на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів.

"Під час санкціонованих обшуків у вказаних гральних закладах виявлена та вилучена документація, у відповідності до якої за вказаними адресами здійснюється розповсюдження державних лотерей оператором підприємства з 100% іноземними інвестиціями "Українська Національна Лотерея" за посередництвом з ТзОВ "Імперія Лото".

В результаті проведених слідчих дій до матеріалів вказаного кримінального провадження долучено чеки, у відповідності до яких за вказаними адресами здійснювалось розігрування лотерей, зокрема, під назвою "Золотий кубок", відомості про яку відсутні у Єдиному реєстрі державних лотерей на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Таким чином, вказані обставини можуть свідчити про можливе зайняття гральним бізнесом особами-розповсюджувачами державних лотерей оператора, підприємством з 100% іноземними інвестиціями "Українська Національна Лотерея", що буде підтверджуватись відсутністю відображення у податковому обліку товариства відомостей про господарські операції з розповсюдження лотерей під назвою "Золотий кубок", відомості про які відсутні у Єдиному реєстрі державних лотерей”, - йдеться в судових матеріалах.

Нагадаємо, “УНЛ” і раніше викривали в організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків, проте комплексної перевірки наближеній до влади компанії вдалося уникнути.

Тим часом, Мінфін хоче зробити “УНЛ” монополістом лотерейного ринку, витіснивши звідти інших учасників. Зокрема, у травні минулого року він розробив новий проект ліцензування лотерей, за яким отримати ліцензію зможе лише згадана компанія. Попри те, що проект відхилено низкою державних органів, зокрема Нацбанком, Держказначейством, Регуляторною службою та АМКУ, перший віце-прем’єр Степан Кубів наполягає на його схваленні.

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