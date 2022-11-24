Главный флаг Украины приспускают из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве опустят главный флаг Украины из-за непогоды, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Цитата
"Главный флаг Украины приспускают из-за сложных погодных условий. Сразу после улучшения погодных условий флаг снова будет развеваться над киевскими склонами", - сообщили в КГГА.
Добавим
В сообщении также отметили, что столица, как и всегда, "заботится о том, чтобы удерживать полотно Главного Государственного Флага и флагшток в надлежащем состоянии".