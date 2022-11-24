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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26191 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Головний стяг України приспускають через негоду

Головний стяг України приспускають через негоду

Київ • УНН

 • 680528 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві приспустять головний стяг України через негоду, передає УНН із посиланням на КМДА.

Цитата

"Головний стяг України приспускають через складні погодні умови. Одразу після покращення погодних умов стяг знов майорітиме над київськими схилами", - повдіомили у КМДА.

Додамо

У повдіомленні також зазначили, що столиця, як і завжди, "дбає про те, аби утримувати полотно Головного Державного Прапору та флагшток у належному стані".

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