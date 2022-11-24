Головний стяг України приспускають через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві приспустять головний стяг України через негоду, передає УНН із посиланням на КМДА.
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"Головний стяг України приспускають через складні погодні умови. Одразу після покращення погодних умов стяг знов майорітиме над київськими схилами", - повдіомили у КМДА.
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У повдіомленні також зазначили, що столиця, як і завжди, "дбає про те, аби утримувати полотно Головного Державного Прапору та флагшток у належному стані".