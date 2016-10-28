Главный полицейский Ивано-Франковска, которого обвиняют в избиении ветерана АТО, останется на должности
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, в Ивано-Франковском городском суде рассматривали дело, согласно которому руководителя патрульной полиции областного центра Прикарпатья Дмитрия Михальца обвиняют в нанесении телесных повреждений ветерану АТО и работнику МВД Ивану Чайковскому, сообщает корреспондент УНН.
После того, как суд выслушал стороны конфликта, было принято решение отказать в ходатайстве прокурора. Будет пострадавший подавать апелляционную жалобу, пока неизвестно.
Напомним, сегодня в Ивано-Франковском городском суде выбирали меру пресечения начальнику Управления патрульной полиции областного центра Прикарпатья Дмитрию Михальцу.