Главный полицейский Ивано-Франковска, которого обвиняют в избиении ветерана АТО, останется на должности

После того, как суд выслушал стороны конфликта, было принято решение отказать в ходатайстве прокурора. Будет пострадавший подавать апелляционную жалобу, пока неизвестно.

Напомним, сегодня в Ивано-Франковском городском суде выбирали меру пресечения начальнику Управления патрульной полиции областного центра Прикарпатья Дмитрию Михальцу.