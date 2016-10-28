Головний поліцейський Івано-Франківська, якого звинувачують у побитті ветерана АТО, залишиться при посаді
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, в Івано-Франківському міському суді розглядали справу, згідно з якою керівника патрульної поліції обласного центру Прикарпаття Дмитра Михальця звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень ветерану АТО і працівнику МВС Івану Чайковському, повідомляє кореспондент УНН.
Після того, як суд вислухав сторони конфлікту, було прийняте рішення відмовити у клопотанні прокурора. Чи буде постраждалий подавати апеляційну скаргу, наразі невідомо.
Нагадаємо, сьогодні в Івано-Франківському міському суді обирали міру запобіжного заходу начальнику Управління патрульної поліції обласного центру Прикарпаття Дмитру Михальцю.