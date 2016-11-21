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Главный обвинитель В.Новинского может покинуть Украину после депутатского запроса

Киев • УНН

 • 8681 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Группа народных депутатов Украины обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием проверить законность закрытия уголовного дела о похищении монахинь Свято-Покровского монастыря, которое произошло в 2013 году, и дать оценку обоснованности квалификации действий митрополита Александра Драбинко, который проходил по этому делу в качестве свидетеля. Соответствующее депутатское обращение за подписью 10 депутатов направлено в ГПУ 14 ноября, сообщает УНН со ссылкой на "112 Украина".

Главный обвинитель В.Новинского может покинуть Украину после депутатского запроса

Согласно документу, депутаты обращают внимание генпрокурора на тот факт, что в рамках уголовного производства наказание понесли только непосредственные исполнители. "Организатор похищения Сергей Бут и его фактический соучастник Александр Драбинко по состоянию на данный момент наказания избежали, правовая оценка их действиям не дана", - отмечается в обращении.

Депутаты также просят ГПУ провести проверку полноты и всесторонности расследования уголовного дела по "мошеннице Наталье Панько, которая непосредственно связана с делом похищения монахинь". В частности, депутаты просят дать оценку возможной причастности Лесенко к "мошенническии схемам" Н.Панько.

Между тем, как сообщалось, в пятницу 18 ноября у следственного судьи в Печерском суде был в спешном порядке допрошен Александр Драбинко, который является основным свидетелем по делу о якобы давлении представителей прошлой власти на покойного Блаженнейшего Владимира в 2013 году. Его показания зафиксировала следственная судья Бабенко. "Если прокуратуре понадобилось, чтобы Драбинко спешно давал показания в Печерском суде, то велика вероятность того, что скоро он будет недоступен для любых следственных действий. Такая ситуация может возникнуть, если свидетель будет находиться за пределами страны", - заявлял ранее Владислав Финик, экс-заместитель прокурора Житомирской и Одесской областей, депутат областного совета.

Драбинко и его адвокат подтвердили, что допрос у следователя судьи в Печерском суде связан с намерением митрополита покинуть страну в ближайшее время. Отвечая на вопрос о продолжительности своего загранкомандировки, Драбинко сказал: "Все зависит от того, насколько хорошо будут принимать в гостях". При этом священник отметил, что дал показания, поскольку не желает быть привязанным к судебному процессу, так как это может мешать его профессиональной деятельности.

"Высока вероятность сценария, когда суд фиксирует показания Лесенко, он покидает страну, а следователи не переживают, что митрополит изменит свою точку зрения под перекрестным допросом или в ходе общения со СМИ", - заявлял ранее Владислав Финик.

Кроме того, как сообщалось ранее в журналистском расследовании, в июне 2013 года бизнесмен Сергей Бут, который на тот момент был близким другом Лесенко, организовал похищение настоятельницы Свято-Покровского монастыря Калисфении и ее келийницы. Драбинко согласился пригласить монахинь к себе в резиденцию под надуманным предлогом, после чего их похитили.

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