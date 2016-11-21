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Головний обвинувач В.Новинського може покинути Україну після депутатського запиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Група народних депутатів України звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою перевірити законність закриття кримінальної справи про викрадення черниць Свято-Покровського монастиря, що сталося в 2013 році, і дати оцінку обґрунтованості кваліфікації дій митрополита Олександра Драбинка, який проходив по цій справі в якості свідка. Відповідне депутатське звернення за підписом 10 депутатів направлено до ГПУ 14 листопада, повідомляє УНН із посиланням на "112 Україна".

Головний обвинувач В.Новинського може покинути Україну після депутатського запиту

Згідно з документом, депутати звертають увагу генпрокурора на той факт, що в рамках кримінального провадження покарання понесли лише безпосередні виконавці. "Організатор викрадення Сергій Бут і його фактичний співучасник Олександр Драбинко станом на цей момент покарання уникли, правову оцінка їх діям не дано", - наголошується у зверненні.

Депутати також просять ГПУ провести перевірку повноти та всебічності розслідування кримінальної справи щодо "шахрайки Наталії Панько, яка безпосередньо пов'язана зі справою викрадення черниць". Зокрема, депутати просять дати оцінку можливої причетності Драбинка до "шахрайських схем" Н. Панько.

Тим часом, як повідомлялося, в п'ятницю 18 листопада у слідчого судді в Печерському суді був у спішному порядку допитаний Олександр Драбинко, який є основним свідком у справі про нібито тиск представників минулої влади на покійного Блаженнішого Володимира в 2013 році. Його свідчення зафіксувала слідча суддя Бабенко. "Якщо прокуратурі знадобилося, щоб Драбинко поспіхом давав свідчення в Печерському суді, то велика ймовірність того, що скоро він буде недоступний для будь-яких слідчих дій. Така ситуація може виникнути, якщо свідок буде перебувати за межами країни", - заявляв раніше Владислав Фінік, екс-заступник прокурора Житомирської та Одеської областей, депутат обласної ради.

Драбинко і його адвокат підтвердили, що допит у слідчого судді в Печерському суді пов'язаний з наміром митрополита покинути країну найближчим часом. Відповідаючи на питання про тривалість свого закордонного відрядження, Драбинко сказав: "Все залежить від того, наскільки добре будуть приймати в гостях". При цьому священик зазначив, що дав свідчення, оскільки не бажає бути прив'язаним до судового процесу, оскільки це може заважати його професійній діяльності.

"Висока ймовірність сценарію, коли суд фіксує показання Драбинка, він їде з країни, а слідчі не переживають, що митрополит змінить свою точку зору під перехресним допитом або в ході спілкування зі ЗМІ", - заявляв раніше Владислав Фінік.

Крім того, як повідомлялося раніше в журналістському розслідуванні, в червні 2013 року бізнесмен Сергій Бут, який на той момент був близьким другом Драбинка, організував викрадення настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії та її келійниці. Драбинко погодився запросити черниць до себе в резиденцію під надуманим приводом, після чого їх викрали.

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