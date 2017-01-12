Сельскому голове в Сумской объявили подозрение во взяточничестве

Установлено, что должностное лицо требовало 10 тыс. грн у физического лица за предоставление разрешения на проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселкового совета. Прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области в рамках уголовного производства 9 января 2017 года задокументирован факт передачи главе сельского совета указанной суммы через посредника, который не был осведомлен о незаконных действиях главы села.

Прокуратурой Сумской области 12 января 2017 года голове одного из сельских советов Краснопольского района вручено извещение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, сельского голову в Сумской объявили разоблачили на взятке.