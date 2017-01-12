Голові сільради на Сумщині оголосили підозру в хабарництві

Встановлено, що посадовець вимагав 10 тис. грн від фізичної особи за надання дозволу на проведення культурно-масових заходів на території селищної ради. Прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки в Сумській області в рамках кримінального провадження 9 січня 2017 року задокументовано факт передачі голові сільської ради зазначеної суми через посередника, який не був обізнаний про незаконні дії очільника села.

Прокуратурою Сумської області 12 січня 2017 року голові однієї з сільських рад Краснопільського району вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) КК України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, голову сільради Сумщини викрили на хабарі.