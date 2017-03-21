Глава Еврогруппы сообщил, когда состоятся переговоры по долгам Греции

В понедельник в Брюсселе состоялась встреча министров финансов Еврозоны. На пресс-конференции по итогам встречи Й.Дейсселблум отметил, что договоренность о проведении второй оценки хода реформ в Греции достигнута не была, чиновники решили продолжать соответствующие переговоры в Брюсселе и провести 7 апреля новую встречу министров финансов Еврозоны.

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По словам Й.Дейсселблума, в связи с тем, что между Грецией и международными кредиторами все еще существуют большие разногласия по некоторым ключевым вопросам, Еврогруппа не считает, что на следующей встрече министров финансов возможно будет достичь большого прогресса.

Вторая оценка реализации программы реформ в Греции долгое время не может завершиться, поскольку сохраняются вопросы в сфере реформирования рынка труда и целях финансовой политики. Как стало известно, в июле этого года Греции предстоит выплатить задолженность в размере 7 млрд евро. Если страна не сможет вовремя получить новый транш финансовой помощи, то возникнет риск ее выхода из еврозоны.