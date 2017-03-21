Голова Єврогрупи повідомив, коли відбудуться переговори щодо боргів Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Глава Єврогрупи Йєрун Дейсселблум в понеділок, 20 березня заявив, що в найближчі дні в Брюсселі продовжаться переговори щодо боргової проблеми Греції для досягнення консенсусу до наступної зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони і якнайшвидшого завершення другої оцінки ситуації з виконанням програми реформ у Греції, передає УНН з посиланням на Xinhua News.
В понеділок в Брюсселі відбулася зустріч міністрів фінансів Єврозони. На прес-конференції за підсумками зустрічі Й.Дейсселблум зазначив, що домовленості щодо проведення другої оцінки ходу реформ в Греції досягнуто не було, чиновники вирішили продовжувати відповідні переговори в Брюсселі і провести 7 квітня нову зустріч міністрів фінансів Єврозони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Єврогрупи: Греції ще варто багато зробити щодо реформ
За словами Й.Дейсселблума, у зв'язку з тим, що між Грецією та міжнародними кредиторами все ще існують великі розбіжності щодо деяких ключових питань, Єврогрупа не вважає, що на наступній зустрічі міністрів фінансів можливо буде досягти великого прогресу.
Друга оцінка реалізації програми реформ у Греції довгий час не може завершитися, оскільки зберігаються питання у сфері реформування ринку праці та цілей фінансової політики. Як стало відомо, в липні цього року Греції належить виплатити заборгованість у розмірі 7 млрд євро. Якщо країна не зможе вчасно отримати новий транш фінансової допомоги, то виникне ризик її виходу з Єврозони.