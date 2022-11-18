Глава ЕС предупредила о проблеме поставки газа в 2023 году

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"Наши склады заполнены на 95%, и мы в безопасности этой зимы. Наша задача – зима в следующем году", – заявила фон дер Ляйен на международной конференции по безопасности в Манаме в Бахрейне.

Детали

Фон дер Ляйен описывала усилия ЕС по замещению российского импорта энергоносителей, особенно газа, после вторжения в Украину в попытке положить конец многолетней зависимости.

"До начала войны Европа была крупнейшим потребителем энергии в россии, - сказала фон дер Ляйен, - Даже спустя девять месяцев ситуация коренным образом изменилась".

Тем временем Москва ограничила поставки в блок, в ответ на западные санкции, ссылаясь на ремонтные работы и требуя оплаты в рублях.

По словам фон дер Ляйен, это составляет 80% российских поставок трубопроводного газа в Европу.

Ранее в ноябре она заявила Европейскому парламенту, что блоку грозит нехватка около 30 миллиардов кубометров сжиженного природного газа.