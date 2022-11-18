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Голова ЄС попередила про проблему постачання газу в 2023 році

Голова ЄС попередила про проблему постачання газу в 2023 році

Київ • УНН

 • 343797 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Постачання газу до Європейського Союзу на зиму забезпечене, але наступний рік буде непростим, заявила у п'ятницю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН.

Цитата

"Наші склади заповнені на 95%, і ми в безпеці цієї зими. Наше завдання – зима наступного року", – заявила фон дер Ляйєн на міжнародній конференції з безпеки в Манамі в Бахрейні.

Деталі

Фон дер Ляйєн описувала зусилля ЄС щодо заміщення російського імпорту енергоносіїв, особливо газу, після вторгнення в Україну у спробі покласти край багаторічній залежності.

"До початку війни Європа була найбільшим споживачем енергії в росії, - сказала фон дер Ляйєн, - Навіть через дев'ять місяців ситуація докорінно змінилася".

Тим часом Москва обмежила постачання до блоку, у відповідь на західні санкції, посилаючись на ремонтні роботи та вимагаючи оплати у рублях.

За словами фон дер Ляйєн, це становить 80% російських постачань трубопровідного газу до Європи.

Раніше у листопаді вона заявила Європейському парламенту, що блоку загрожує нестача близько 30 мільярдів кубометрів зрідженого природного газу.

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