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Председатель ВСУ: в Украине желание повлиять на суды - вплоть до колдовства

Председатель ВСУ: в Украине желание повлиять на суды - вплоть до колдовства

Киев  •  УНН

 • 11535 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявляет, что в Украине желающих повлиять на судебную систему уменьшилось, несмотря на преобразования. Об этом она заявила сегодня на брифинге в Киеве по случаю первых 100 дней работы нового ВСУ, передает корреспондент УНН.

“Остается и я, наверное, не знаю ни одной страны, где различные бизнес-группы, политики пытаются влиять на суд. Суды во всех странах, конечно, защищаются от этого, и мы — не исключение. У нас есть проблемы с политическим влиянием, у нас есть проблемы с влиянием и бизнес-групп, у нас есть проблемы с влиянием некой квази-общественности, — когда под видом общественности появляются в суд вооруженные люди и начинают давить на суд, держать судью в кабинете или еще что. То есть желание влиять — до колдовства, вплоть маком, солью посыпают. То есть всё используется”, — сказала Данишевская.

В то же время она отметила, что “судебная система уже замкнулась в себе — никто нас не освобождает, никто не назначает, уже все мы делаем сами и сами ответственны за систему”.

Напомним, 15 декабря 2017 начал работу новый Верховный Суд в составе 115 судей. Напомним, 30 ноября 2017 главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевский.

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