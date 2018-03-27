Голова ВСУ: в Україні бажання вплинути на суди – аж до чаклунства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова Верховного суду Валентина Данішевська заявляє, що в Україні бажаючих вплинути на судову систему не зменшилося, не дивлячись на перетворення. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Києві з нагоди перших 100 днів роботи нового ВСУ, передає кореспондент УНН.
“Залишається і я, напевно, не знаю жодної країни, де різні бізнес-групи, політики намагаються впливати на суд. Суди у всіх країнах, звичайно, захищаються від цього, і ми — не виключення. У нас є проблеми із політичним впливом, у нас є проблеми із впливом і бізнес-груп, у нас є проблеми із впливом такої собі квазі-громадськості, — коли під виглядом громадськості з являються в суд озброєні люди і починають тиснути на суд, тримати суддю в кабінеті або ще щось. Тобто бажання впливати — аж до чаклунства, аж маком, сіллю посипають. Тобто все використовується”, — сказала Данішевська.
Водночас вона зазначила, що “судова система вже замкнулася у собі — ніхто нас не звільняє, ніхто не призначає, вже все ми робимо самі і самі відповідальні за систему”.
Нагадаємо, 15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд у складі 115 суддів. Нагадаємо, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську.