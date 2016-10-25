Председатель ВР пообещал отменить постановление о повышении зарплат нардепам 1 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление о повышении зарплат парламентариям. Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ, передает УНН.
"Я говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения зарплат", - сообщил А.Парубий.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о повышении зарплат народным депутатам не было согласовано с Кабинетом министров.