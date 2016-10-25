Председатель ВР пообещал отменить постановление о повышении зарплат нардепам 1 ноября

"Я говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения зарплат", - сообщил А.Парубий.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о повышении зарплат народным депутатам не было согласовано с Кабинетом министров.