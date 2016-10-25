Голова ВР пообіцяв скасувати постанову про підвищення зарплат нардепам 1 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що наступного вівторка, 1 листопада, скасувати постанову про підвищення зарплат парламентарям. Про це він сказав в ході засідання Національної ради реформ, передає УНН.
“Я говорив з керівниками фракцій. У вівторок ми впорядкуємо це питання і змінимо постанову без збільшення зарплат”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що рішення про підвищення зарплат народним депутатам не було погоджено з Кабінетом міністрів.