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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96688 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101575 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101942 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115801 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103123 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105690 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112583 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Председатель Венецианской комиссии призвал Украину реформировать местные суды

Председатель Венецианской комиссии призвал Украину реформировать местные суды

Киев  •  УНН

 • 7052 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина должна реформировать местные суды, поскольку граждане Украины чаще всего к ним обращаются. Об этом сказал председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.

"Реформирование Верховного Суда это самый высокий опыт реформирования, но этого недостаточно. Граждане в основном будут контактировать с судами низших инстанций. И эти суды также надо реформировать", - подчеркнул Дж.Букиккио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венецианская комиссия должна провести экспертизу реформаторских законов - Дж.Букиккио

Напомним, по словам Букиккио Украина должна создать антикоррупционный суд и интегрировать его в судебную систему.

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