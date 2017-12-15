Председатель Венецианской комиссии призвал Украину реформировать местные суды

"Реформирование Верховного Суда это самый высокий опыт реформирования, но этого недостаточно. Граждане в основном будут контактировать с судами низших инстанций. И эти суды также надо реформировать", - подчеркнул Дж.Букиккио.

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Напомним, по словам Букиккио Украина должна создать антикоррупционный суд и интегрировать его в судебную систему.