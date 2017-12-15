Председатель Венецианской комиссии призвал Украину реформировать местные суды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина должна реформировать местные суды, поскольку граждане Украины чаще всего к ним обращаются. Об этом сказал председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Реформирование Верховного Суда это самый высокий опыт реформирования, но этого недостаточно. Граждане в основном будут контактировать с судами низших инстанций. И эти суды также надо реформировать", - подчеркнул Дж.Букиккио.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венецианская комиссия должна провести экспертизу реформаторских законов - Дж.Букиккио
Напомним, по словам Букиккио Украина должна создать антикоррупционный суд и интегрировать его в судебную систему.