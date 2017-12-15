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Голова Венеційської комісії закликав Україну реформувати місцеві суди

Голова Венеційської комісії закликав Україну реформувати місцеві суди

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна повинна реформувати місцеві суди, оскільки громадяни України найчастіше до них звертаються. Про це сьогодні сказав голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час заходів з нагоди початку роботи нового Верховного Суду за участю Президента Петра Порошенка, передає УНН.

“Реформування Верховного Суду це є найвищий досвід реформування, але цього не досить. Громадяни в основному будуть контактувати з судами нижчих інстанцій. І ці суди також треба реформувати”, — наголосив Д.Букіккіо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венеціанська комісія має провести експертизу реформаторських законів - Дж.Букіккіо

Нагадаємо, за словами Букіккіо Україна має створити антикорупційний суд та інтегрувати його у судову систему.

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