Голова Венеційської комісії закликав Україну реформувати місцеві суди
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна повинна реформувати місцеві суди, оскільки громадяни України найчастіше до них звертаються. Про це сьогодні сказав голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час заходів з нагоди початку роботи нового Верховного Суду за участю Президента Петра Порошенка, передає УНН.
“Реформування Верховного Суду це є найвищий досвід реформування, але цього не досить. Громадяни в основному будуть контактувати з судами нижчих інстанцій. І ці суди також треба реформувати”, — наголосив Д.Букіккіо.
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Нагадаємо, за словами Букіккіо Україна має створити антикорупційний суд та інтегрувати його у судову систему.