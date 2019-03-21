Председатель ЦИК за прошлый год заработала более 23 млн грн

Так, прошлогодний доход председателя ЦИК составила зарплата, полученная по совместительству в ООО "Саенко Харенко Украины", - 17,1 млн грн, гонорар от Торгово-промышленной палаты Украины - 107 тыс. грн, по основному месту работы в адвокатском объединены "Саенко Харенко" - 71,5 тыс. грн, гонорар от Венского международного арбитражного центра - 5,4 млн грн, заработная плата, полученная по основному месту работы в течение 3 месяцев в ЦИК - 236 тыс. грн.

Также Т.Слипачук получила 745 тыс. грн дивидендов, 23 тыс. грн - выплаты в связи с выходом из состава участников, еще 185 тысяч чиновница получила в виде процентов от "Укрэксимбанка" и еще 10,6 тыс. грн страховых выплат от АО "АХА Страхование".

Следует отметить, что доходы Слипачук 2017 года были гораздо скромнее - согласно декларации за позапрошлый год, она заработала лишь 4,3 млн грн.

Напомним, 5 октября прошлого года Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании сегодня избрала новым председателем Комиссии Татьяну Слипачук.

20 сентября Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии.



