Голова ЦВК за минулий рік заробила понад 23 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук за минулий рік заробила понад 23 млн грн. Відповідна інформація міститься в її декларації, передає УНН.
Так, минулорічний дохід голови ЦВК склала зарплата, отримана за сумісництвом у ТОВ “Саєнко Харенко Україна”, — 17,1 млн грн, гонорар від Торгово-промислової палати України — 107 тис. грн, за основним місцем роботи в адвокатському об’єднані “Саєнко Харенко” — 71,5 тис. грн, гонорар від Віденського міжнародного арбітражного центру — 5,4 млн грн, заробітна плата, отримана за основним місцем роботи протягом 3 місяців у ЦВК, — 236 тис. грн.
Також Т.Сліпачук отримала 745 тис. грн дивідендів, 23 тис. грн — виплати у зв’язку із виходом із складу учасників, ще 185 тисяч чиновниця отримала у вигляді відсотків від “Укрексімбанку” і ще 10,6 тис. грн страхових виплат від АТ “АХА Страхування”.
Слід зазначити, що доходи Сліпачук 2017 року були набагато скромніші — згідно з декларацією за позаминулий рік, вона заробила лише 4,3 млн грн.
Нагадаємо, 5 жовтня минулого року Центральна виборча комісія на закритому засіданні сьогодні обрала новою головою Комісії Тетяну Сліпачук.
20 вересня Верховна Рада України призначила 14 членів Центральної виборчої комісії.