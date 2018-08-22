Глава РГА в Хмельницкой области "погорел" на взятке в почти 33 тысячи долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Правоохранители разоблачили главу одной из райгосадминистраций Хмельницкой области на взятке. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.
"Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области и работниками Национальной полиции Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве уличен в получении неправомерной выгоды глава Полонской районной государственной администрации Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Так, чиновник требовал от представителя одного из фермерских хозяйств 32 900 долларов за вынесение распоряжения об утверждении технической документации земельных участков общей площадью 94 га для ведения сельского хозяйства на 10 лет. Вчера, 21 августа, чиновника задержали во время получения очередной части взятки в сумме 15 700 долларов. Вещественные доказательства изъяли.
"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицу будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
Напомним, в вымогательстве взятки в три тысячи долларов разоблачили следователя Кропивницкого горотдела полиции.