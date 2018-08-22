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Голова РДА на Хмельниччині "погорів" на хабарі у майже 33 тисячі доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Правоохоронці викрили голову однієї з райдержадміністрацій Хмельницької області на хабарі. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України, передає УНН.

Голова РДА на Хмельниччині "погорів" на хабарі у майже 33 тисячі доларів

"Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та працівниками Національної поліції України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні викрито в одержанні неправомірної вигоди голову Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Так, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 900 доларів за винесення розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок загальною площею 94 га для ведення сільського господарства на 10 років. Вчора, 21 серпня, чиновника затримали під час одержання чергової частини хабара в сумі 15 700 доларів. Речові докази вилучили.

"На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особі буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на вимаганні хабара у три тисячі доларів викрили слідчого Кропивницького міськвідділу поліції. 

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