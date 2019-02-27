Председатель Полтавской ОГА попал в больницу после обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий Головко находится в больнице. Об этом сообщил главный врач Полтавской областной больницы имени Склифосовского Григорий Оксак. Об УНН этом сообщает со ссылкой на Poltavske.TV.
По словам врача, Валерия Головко госпитализировали 27 февраля. Он обратился в ургентном (срочном - ред.) порядке, сам.
Головко находится в отделении интервенционной радиологии, сказал Григорий Оксак.
Напомним, начиная с 22 февраля НАБУ провело ряд обысков у чиновников Полтавской ОГА. Следователи подозревают, что руководители Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин.
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