Голова Полтавської ОДА потрапив до лікарні після обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова Полтавської обласної державно адміністрації Валерій Головко перебуває в лікарні. Про це повідомив головний лікар Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського Григорій Оксак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Poltavske.TV.
За словами лікаря, Валерія Головка госпіталізували 27 лютого. Він звернувся в ургентному (терміновому − ред.) порядку, сам.
Головко перебуває у відділенні інтервенційної радіології, сказав Григорій Оксак.
Нагадаємо, починаючи з 22 лютого НАБУ провело ряд обшуків у чиновників Полтавської ОДА. Слідчі підозрюють, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин.
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