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Голова Полтавської ОДА потрапив до лікарні після обшуків

Голова Полтавської ОДА потрапив до лікарні після обшуків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова Полтавської обласної державно адміністрації Валерій Головко перебуває в лікарні. Про це повідомив головний лікар Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського Григорій Оксак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Poltavske.TV.

За словами лікаря, Валерія Головка госпіталізували 27 лютого. Він звернувся в ургентному (терміновому − ред.) порядку, сам.

Головко перебуває у відділенні інтервенційної радіології, сказав Григорій Оксак.

Нагадаємо, починаючи з 22 лютого НАБУ провело ряд обшуків у чиновників Полтавської ОДА. Слідчі підозрюють, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі деталі затримання арбітражного керуючого на хабарі у 650 тисяч гривень

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