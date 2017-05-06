Глава Пентагона подтвердил поддержку целостности и независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис во время телефонного разговора с польским коллегой Антонием Мацеревичем подтвердил поддержку территориальной целостности и независимости Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны Польши, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным ведомства, разговор состоялся накануне, 5 мая. Министры, в частности, обсудили ситуацию в регионе.
Как сообщили в министерстве, Дж.Мэттис пригласил А.Мацеревича посетить Вашингтон.
В конце апреля военная миссия США в Европе переместила свою штаб-квартиру из Германии в Польшу. Сейчас подразделение, который располагается также в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, насчитывает около 6 тысяч военнослужащих.
Причиной их размещения является обеспокоенность американских союзников в Европе из-за действий России на востоке Украины.
Напомним, ранее глава Пентагона предупредил об общении с РФ с "позиции силы".