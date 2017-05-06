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Голова Пентагону підтвердив підтримку цілісності і незалежності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс під час телефонної розмови з польським колегою Антонієм Мацерєвичем підтвердив підтримку територіальної цілісності і незалежності України. Про це повідомили у міністерстві оборони Польщі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Голова Пентагону підтвердив підтримку цілісності і незалежності України

За даними відомства, розмова відбулася напередодні, 5 травня. Міністри, зокрема, обговорили ситуацію в регіоні.

Як повідомили у міністерстві, Дж.Меттіс запросив А.Мацерєвича відвідати Вашингтон.

Наприкінці квітня військова місія США в Європі перемістила свою штаб-квартиру з Німеччини до Польщі. Нині підрозділ, який розташовується також в Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, нараховує близько 6 тисяч військовослужбовців.

Причиною їхнього розміщення є стурбованість американських союзників у Європі через дії Росії на сході України.

Нагадаємо, раніше очільник Пентагону попередив про спілкування з РФ з "позиції сили".

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