Глава Пентагона назвал отставку Тиллерсона "вашингтонской историей"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Отставка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона никак не скажется на отношениях Вашингтона с союзниками, считает министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. Об этом он сообщил во время заверешння рабочей поездки на Ближний Восток, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Отвечая на вопрос о том, как он узнал об отставке Тиллерсона, Мэттис сказал, что он не хотел бы комментировать эту информацию. При этом глава Пентагона отметил, что уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря не повлияет на характер американской дипломатии.
“Я понимаю, почему вы спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто указываю на то, что это вашингтонская история”, — заявил Мэттис. По его словам, прочность отношений США со странами-союзниками, “имеющие очень мощные институты, выходит за рамки отдельных личностей”.
Также глава Пентагона признал, что он всегда решал все разногласия с Тиллерсоном до того, как идти на встречи в Белый дом.
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