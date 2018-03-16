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Голова Пентагону назвав відставку Тіллерсона "вашингтонською історією"

Голова Пентагону назвав відставку Тіллерсона "вашингтонською історією"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Відставка державного секретаря США Рекса Тіллерсона ніяк не позначиться на відносинах Вашингтона з союзниками, вважає міністр оборони Сполучених штатів Джеймс Меттіс. Про це він повідомив під час заверешння робочої поїздки на Близький Схід, інформує УНН з посиланням на The Washington Post.

Відповідаючи на питання про те, як він дізнався про відставку Тіллерсона, Меттіс сказав, що він не хотів би коментувати цю інформацію. При цьому голова Пентагону наголосив, що відхід Рекса Тіллерсона з поста держсекретаря не вплине на характер американської дипломатії.

“Я розумію, чому ви питаєте. Але в більшості частин світу я просто вказую на те, що це вашингтонська історія ”, - заявив Меттіс. За його словами, міцність відносин США з країнами-союзниками, “що мають дуже потужні інститути, виходить за рамки окремих особистостей”.

Також голова Пентагону визнав, що він завжди вирішував всі розбіжності з Тіллерсона до того, як йти на зустрічі в Білий дім.

Як повідомляв УНН, МЗС України: відносини зі США не зміняться з призначенням Помпео.

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