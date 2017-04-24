Глава Пентагона с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

Предполагается, что Д.Меттис встретится с представителями власти Афганистана и американскими военными, которые находятся в Кабуле.

Напомним, что сегодня, 24 апреля, в отставку ушел министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник генштаба Кадам Шах Шахим.

Они оставили свои должности в связи с нападением боевиков "Талибана" на военные части в провинции Балх.

В результате атаки погибли около 150 афганских военнослужащих, десятки получили ранения.