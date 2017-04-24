Голова Пентагону із неоголошеним візитом прибув до Афганістану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс 24 квітня прибув до Афганістану із неоголошеним візитом, щоб оцінити потреби у боротьбі з “Талібами” та іншими бойовиками. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Передбачається, що Д.Меттіс зустрінеться із представниками влади Афганістану і американськими військовими, які перебувають в Кабулі.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 квітня, у відставку пішов міністр оборони Афганістану Абдулла Хан Хабібі і начальник генштабу Кадам Шах Шахім.

Вони залишили свої посади у зв’язку із нападом бойовиків “Талібану” на військові частини в провінції Балх.

У результаті атаки загинуло близько 150 афганських військовослужбовців, десятки зазнали поранень.

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