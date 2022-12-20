Глава ОВА прогнозирует, что к вечеру в Киевской области улучшится ситуация со светом в 3 районах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Прогнозируется, что к вечеру улучшится ситуация по свету в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Если это произойдет, то без электроснабжения в области останется менее 50% потребителей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Ситуация в регионе очень сложная. Киевская область за неделю выдержала три мощные массированные атаки… Сейчас ситуация выравнивается. Под вечер мы ожидаем хороших новостей о ситуации на Броварском направлении, Бориспольском районе и Обуховском районе», - рассказал Кулеба.
По его словам, будут продолжаться ремонтные работы в части Фастовского района, Бучанском районе и в Вышгородском районе.
«К вечеру мы прогнозируем улучшение ситуации сразу по трем направлениям, если это произойдет, то менее 50% отключений будет в области», – отметил Кулеба.
Дополнение
Ранее сообщалось, что без света находится 80% Киевской области.
В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры. Сегодня ожидается включение оборудования, которое позволит питать больше потребителей.