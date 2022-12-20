Голова ОВА прогнозує, що до вечора на Київщині покращиться ситуація зі світлом в 3 районах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прогнозується, що до вечора покращиться ситуація щодо світла у Броварському, Бориспільському й Обухівському районах. Якщо це відбудеться, то без електропостачання в області залишиться менш як 50% споживачі. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ситуація в регіоні дуже складна. Київська область за тиждень витримала три потужні масові атаки… Зараз ситуація вирівнюється. Під вечір ми очікуємо гарних новин щодо ситуації на Броварському напрямку, Бориспільському районі й Обухівському районі», - розповів Кулеба.
За його словами, будуть тривати ремонтні роботи в частині Фастівського району, Бучанському районі і в Вишгородському районі.
«До вечора ми прогнозуємо покращення ситуації одразу по трьох напрямках, якщо це відбудеться, то менше як 50% відключень буде в області», - зазначив Кулеба.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що без світла перебуває 80% Київської області.
В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Сьогодні очікується включення обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів.