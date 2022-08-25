Глава ОВА объяснил обесточивание Херсонской области полным отключением ЗАЭС

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"По официальной информации Энергоатома, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС была отключена (последняя четвертая) линия, питающая в том числе и Херсонскую область. Три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов", - написал Янушевич.

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Глава ОВА отметил, что действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции.

"В настоящее время ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - резюмировал он.

Ранее

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Херсонщина сегодня была обесточена.

РосСМИ в это время около 16:30 сообщали, что электроснабжение якобы было отключено в результате "аварии" в Запорожской области, и что его уже начали подключать в населенных пунктах Херсонской области, и что свет уже появился в областном центре.

Как сообщал УНН, действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети, сообщили в НАЭК "Энергоатом".