Голова ОВА пояснив знеструмлення Херсонської області повним відключенням ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС було відключено (останню четверту) лінію, яка живить в тому числі й Херсонську область. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"За офіційною інформацією Енергоатома, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС було відключено (останню четверту) лінію, яка живить в тому числі й Херсонську область. Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів", - написав Янушевич.
Додамо
Голова ОВА зауважив, що дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції.
"Наразі ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - резюмував він.
Раніше
Перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський повідомив, що Херсонщина сьогодні була знеструмлена.
РосЗМІ тим часом близько 16:30 повідомляли, що електропостачання нібито було відключене внаслідок "аварії" у Запорізькій області, і що його вже почали підключати у населених пунктах Херсонської області, і що світло вже з'явилося в обласному центрі.
Як повідомляв УНН, дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі, повідомили в НАЕК "Енергоатом".