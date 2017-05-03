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Председатель Одесской ОГА М.Степанов: 2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно

Киев • УНН

 • 5993 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Одессе 2 мая прошло спокойно и без значительных инцидентов. Вместе с тем одесские правоохранители будут работать в усиленном режиме до 17 мая. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Председатель Одесской ОГА М.Степанов: 2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно

“В Одессе все спокойно. Большое спасибо правоохранителям. Сработали слаженно, четко и продолжают дежурить в усиленном режиме. За мелкое хулиганство задержаны 14 человек. Получили также несколько сообщений о заминировании на Куликовом поле. Впрочем, серьезных ситуаций не возникало. Ситуация под контролем круглосуточно”, — отметил М.Степанов.

Председатель Одесской ОГА 2 мая начиная с 8:00 утра лично контролировал меры безопасности в городе, посещая в течение дня места массовых мероприятий, которые проходили в Одессе — на Куликовом поле, возле Мемориала погибшим активистам Майдана и т.д.

“Сил у нас достаточно, чтобы прекратить провокации, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Между ОГА и правоохранительными органами есть четкое понимание и взаимодействие. Мы готовились к этим дням заранее. Я хорошо понимаю, что несу ответственность за все, что происходит в Одессе и области, в частности, за порядок в городе. Я гарантировал людям безопасность, поэтому безопасность в Одессе есть и будет. Уверен, что главное — не допускать трагедий”, — отметил М.Степанов.

Также М.Степанов поблагодарил одесситов и гостей города за мудрость, выдержку и толерантность, отметив, что любые расшатывания ситуации в городе сразу же будут пресечены.

Как сообщалось, на майские праздники в Одессе планировались провокации со стороны российских спецслужб и пророссийских активистов. 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы.

“Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о возможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан”, — заявил М.Степанов.

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