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Голова Одеської ОДА М.Степанов: 2 травня в Одесі пройшло спокійно, ситуація під контролем цілодобово

Київ • УНН

 • 5993 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. В Одесі 2 травня пройшло спокійно і без значних інцидентів. Водночас одеські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до 17 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Голова Одеської ОДА М.Степанов: 2 травня в Одесі пройшло спокійно, ситуація під контролем цілодобово

“В Одесі усе спокійно. Велика подяка правоохоронцям. Спрацювали злагоджено, чітко і продовжують чергувати у посиленому режимі. За дрібне хуліганство затримано 14 осіб. Мали також кілька повідомлень про замінування на Куликовому полі. Утім серйозних ситуацій не виникало. Ситуація під контролем цілодобово”, — зазначив М.Степанов.

Голова Одеської ОДА 2 травня починаючи з 8:00 ранку особисто контролював заходи безпеки у місті, відвідуючи протягом дня місця масових заходів, що відбувалися у Одесі — на Куликовому полі, біля Меморіалу загиблим активістам Майдану і т.д.

“Сил в нас достатньо, щоб припинити будь-які провокації, щоб люди не боялися виходити на вулицю. Між ОДА та правоохоронними органами є чітке розуміння і взаємодія. Ми готувалися до цих днів заздалегідь. Я добре розумію, що несу відповідальність за все, що відбувається в Одесі та області, зокрема, за порядок у місті. Я гарантував людям безпеку, тож безпека в Одесі є і буде. Впевнений, що головне — не допускати трагедій”, — зазначив М.Степанов.

Також М.Степанов подякував одеситам та гостям міста за мудрість, витримку та толерантність, зазначивши, що будь-які розхитування ситуації у місті відразу ж будуть припинені.

Як повідомлялось, на травневі свята в Одесі планувалися провокації з боку російських спецслужб та проросійських активістів. 25 квітня під час звіту про 100 днів своєї роботи голова Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що гарантує безпеку 2 і 9 травня всім жителям і гостям Одеси.

“Я точно знаю, що реакція правоохоронців у рамках закону буде жорсткою. Багато хто говорить про можливі провокації. Я вам чітко можу сказати, що ми можемо забезпечити порядок і безпеку громадян”, — заявив М.Степанов.

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