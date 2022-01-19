Председатель ОБСЕ заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заболел COVID-19, из-за этого ему пришлось отменить ближайшие визиты за границу. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, информирует УНН.
Детали
“Учитывая положительный результат теста на коронавирус, министр иностранных дел Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и Мальту”, — написал Ясина.
Он отметил, что Рау вскоре будет выполнять свои обязанности в соответствии с мерами, предусмотренными в такой ситуации.
Также спикер МИД Польши добавил, что министр чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.
Minister Rau przyjął 3 dawki szczepionki, czuje się dobrze i zgodnie z obowiązującymi przepisami przebywa w izolacji.— Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 19, 2022
Напомним
17 января стало известно, что во второй раз коронавирусом заболел мэр Киева Виталий Кличко.