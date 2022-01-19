Голова ОБСЄ захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Новий голова Організації з безпеки та співпраці в Європі, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау захворів на COVID-19, через це йому довелося скасувати найближчі візити за кордон. Про це у Twitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, інформує УНН.
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“З огляду на позитивний результат тесту на коронавірус міністр закордонних справ Збігнєв Рау скасував свої візити в Іспанію і на Мальту”, — написав Ясіна.
Він зазначив, що Рау незабаром виконуватиме свої обов’язки відповідно до заходів, передбачених у такій ситуації.
Також речник МЗС Польщі додав, що міністр почувається добре і зараз перебуває на самоізоляції.
Minister Rau przyjął 3 dawki szczepionki, czuje się dobrze i zgodnie z obowiązującymi przepisami przebywa w izolacji.— Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 19, 2022
Нагадаємо
17 січня стало відомо, що вдруге на коронавірус захворів мер Києва Віталій Кличко.